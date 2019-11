Zgodnie z prawem dniami wolnymi od pracy są: pierwszy i drugi dzień świąt. Ale już nie Wigilia. Kolejnym wolnym dniem jest Nowy Rok, czyli 1 stycznia.

Kiedy warto wziąć urlop, by dłużej cieszyć się wolnym pod koniec roku? Najlepiej tuż po świętach. W związku z tym, że te wypadają w środku tygodnia – pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia to środa i czwartek – odpoczynek od pracy może być wyjątkowo długi. Wystarczy wziąć zaledwie jeden dzień wolnego, 27 grudnia, by do pracy wrócić po – bagatela – 5 dniach.

A co z Sylwestrem? Ten wypada we wtorek i jest dniem pracującym. Wolny jest za to 1 stycznia. To z kolei oznacza, że ten kto będzie mieć dwa dni urlopu bezpośrednio po świątecznym weekendzie, czyli 30 i 31 grudnia, także może zyskać 5 dni wolnego od pracy.