Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu Wschodnim okresami duże i tam opady deszczu. Rano na zachodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na Dolnym Śląsku również osadzające szadź. Temperatura maksymalna od 6°C na północnym wschodzie oraz Pojezierzu Pomorskim do 9°C, 10°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km/h, zachodni i południowy.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na zachodzie i południowym zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 0°C na Podhalu i północnym wschodzie do 4°C w centrum i na południowym wschodzie oraz 5°C nad morzem i krańcach południowo-zachodnich. Na obszarach podgórskich w zasięgu wiatru fenowego około 6°C. Na północnym wschodzie spadek temperatury przy gruncie do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz na obszarach podgórskich porywisty, w Sudetach w porywach do 55 km/h, na szczytach Tatr do 100 km/h.