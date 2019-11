Większość demonstrujących ma ze sobą biało-czerwone flagi. Największa z nich miała ponad 2 km długości i była trzymana przez kilkadziesiąt osób.

W czasie zgromadzenia wbrew apelom organizatorów część osób odpalała race i petardy. Policja poinformowała, że zabezpieczono ich wizerunki, jednak nie doszło do żadnej bezpośredniej interwencji.

Jak powiedział nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, zgromadzenie przebiega spokojnie, nie odnotowano do tej pory żadnych większych incydentów.

Marsz Niepodległości organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości przeszedł stołecznymi ulicami po raz dziesiąty.

Na rondzie Dmowskiego głos zabrali organizatorzy marszu. Prezes stowarzyszenia Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz podkreślił, że w trakcie zgromadzenia należy zachowywać się zgodnie z prawem. Pilnujmy się nawzajem, patrzmy na siebie - apelował.

Z kolei wiceszef Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak mówił m.in. o historii marszu. Zobaczcie, jak przez dziesiątki lat Polska się zmieniła - dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że największa impreza patriotyczna nie tylko w Polsce, ale w Europie, to właśnie Marsz Niepodległości, i to jest wasza zasługa, wszystkich tych, którzy przez 10 lat byli tutaj - zwrócił się do zgromadzonych.

Na marsz licznie przybyły rodziny z dziećmi. Wiele osób przez jego rozpoczęciem zrobiło sobie pamiątkowe zdjęcia z Pałacem Kultury i Nauki w tle. Wśród transparentów widać było też napisy takie jak "Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem" czy "Stop masowej imigracji".

Oprócz patriotycznego hasła "Bóg, honor, ojczyzna" niektórzy skandowali też: "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę" oraz "Nie czerwona, nie tęczowa, idzie Polska narodowa".

Po przejściu kilkuset metrów manifestacja zatrzymała się. W tym czasie policja usuwała protestujących Obywateli RP z ronda de Gaulle'a.

Marsz Niepodległości przeszedł Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, następnie ulicą Wybrzeże Szczecińskie między Wisłą a Stadionem Narodowym aż na błonia przy Stadionie Narodowym.