Możliwe plany zabiegania o drugiego wicemarszałka Senatu dla PiS zdradził wczoraj w TVN24 Stanisław Karczewski.

Polityk Koalicji Obywatelskiej ocenia, że obecne rozłożenie sił w Prezydium Senatu pozwoli na sprawną pracę.

Uważam, że dla sprawności prac Prezydium Senatu, a ono ma sporo obowiązków – od spraw senatorskich po kwestie Polonii i opiniowanie różnych rzeczy – z pewnością byłoby źle, gdyby PiS nie miało żadnego przedstawiciela - mówi Grodzki w Radiu ZET.

Nowemu marszałkowi Senatu nie podobały się też wczorajsze słowa Ryszarda Terleckiego.

Bardzo nie podobały mi się wczorajsze pomruki ze strony marszałka Terleckiego, że "jak nie dostaniemy dwóch [wicemarszałków] to wy nie dostaniecie w Sejmie". Na szczęście zwyciężył rozsądek i poczucie odpowiedzialności. To odbyło się w sposób taki, jak powinno być w parlamentaryzmie, czyli największa partia opozycyjna w Sejmie też ma jednego wicemarszałka – mówi Grodzki w programie "Gość Radia ZET".

Zdaniem Tomasza Grodzkiego, najważniejszym zadaniem Senatu jest teraz rozpisanie ról.

Oprócz komisji musimy jeszcze wytypować delegatów do OBWE, zastępców delegatów do innych ciał europejskich. Dopiero jak to zakończymy, głównym zadaniem będzie rozpoczęcie normalnej pracy Senatu - zapowiada w Radiu ZET.

Grodzki: W Senacie pojawią się flagi unijne

Grodzki przekazał w Radiu Zet – w części internetowej audycji, poza anteną - że w Senacie dość szybko, być może jeszcze w środę lub w czwartek, pojawią się flagi unijne, razem z flagami polskimi.

Chciałbym, abyśmy wykonali taki drobny gest, bo jesteśmy członkami rodziny europejskiej, oczywiście całkowicie suwerennym, potężnym państwem ze wspaniałym narodem o ogromnym potencjale i energii - powiedział.