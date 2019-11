"Dwuznaczne pocałunki i uściski, spotkanie z klerykami wieczorową porą w cztery oczy, wręczane w prezencie czerwone majtki z napisem ROMA i poleceniem, by czytać je od tyłu – to tylko niektóre czyny, jakie ujawniły w 2002 r. media. Kto wszedł z nim w komitywę, mógł liczyć albo na studia w Rzymie, albo awanse w kościelnej hierarchii. Dopiero gdy grupa kapłanów i świeckich po kilkunastu miesiącach starań dostała się do Jana Pawła II i pod naciskiem papieża Paetz, który wszystkiemu zaprzeczał, podał się do dymisji, Watykan wydał mu zakaz udzielania święceń, przewodniczenia liturgii" – czytamy w "GW".

Gazeta zauważa, że mimo to arcybiskup senior jako koncelebrans pojawiał się na wielu uroczystościach. Wierni protestowali, ale bez skutku. Dopiero w 2016 r. Watykan zalecił Paetzowi "życie w odosobnieniu".

Pogrzeb hierarchy, który zmarł w piątek w wieku 84 lat, ma mieć charakter prywatny. "Wiele wskazuje na to, że miejscem pochówku będzie archikatedra. I trzeba powiedzieć jasno, że jeśli tak będzie, to będzie to decyzja skandaliczna i haniebna" – napisał na Twitterze prawicowy publicysta Tomasz Terlikowski, cytowany przez "GW".

Co to oznacza? Że wiele wskazuje na to, że miejscem pochówku będzie archikatedra. I trzeba powiedzieć jasno, że jeśli tak będzie to będzie to decyzja skandaliczna i haniebna. — Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) 15 listopada 2019

Pochówek abp. Paetza "hańbiłby nie tylko polski Kościół, ale też Państwo – katedra to symbol ich początków. (...) Wzywam abp. Gądeckiego do zmiany decyzji" – stwierdził z kolei senator KO z Poznania Marcin Bosacki.