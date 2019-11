Jak przekazał PAP w poniedziałek rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski, zwłoki 51-latka znaleziono w lesie, na terenie gminy Kije w powiecie pińczowskim. - Obrażenia mogą wskazywać na to, że ktoś się przyczynił do śmierci mężczyzny. Sekcja zwłok wykaże, co tak naprawdę się stało - dodał policjant.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Rano po godz. 9 w centrum Jędrzejowa funkcjonariusze zatrzymali 27-letniego syna mężczyzny; nie stawiał oporu. Pozostaje on w dyspozycji policji.

Z kolei w niedzielę wieczorem w powiecie jędrzejowskim policjanci zaleźli samochód, którym mężczyźni się przemieszczali.

Poszukiwania mieszkańców gminy Łubnice w powiecie staszowskim rozpoczęły się w sobotę po południu z użyciem śmigłowca black hawk, policyjnego drona oraz funkcjonariuszy z psami tropiącymi.

Jak relacjonował wcześniej Tokarski, mężczyźni po awanturze domowej odjechali z domu białym fordem focusem w nieznanym kierunku. Syn miał wcześniej ojca zabrać do samochodu siłą.