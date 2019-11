Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka sejneńskiej policji Ewa Bednarska, o zniszczeniach powiadomił policję administrator cmentarza. Zarówno na kaplicy oraz na zabytkowym pomniku był narysowany flamastrem pentagram, który jest uważany za znak satanistyczny.

Bednarska dodała, że tego samego dnia po zgłoszeniu, w ubiegły czwartek, policja zatrzymała 25-letnią kobietę podejrzaną o dokonanie obraźliwych rysunków. Kobieta przyznała się do winy. Policja przedstawiła jej zarzut obrazy uczuć religijnych, za co grozi do 2 lat więzienia.

Mieszkanka Sejn powiedziała policjantom, że żałuje tego, co zrobiła i chce przed sądem dobrowolnie poddać się karze. Kobieta była wcześniej znana miejscowej policji.