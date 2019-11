Jak poinformowała we wtorek Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, kilka dni temu mężczyźni próbowali włamać się do bankomatu przy ul. Maratońskiej, wykorzystując butlę gazową, którą wcześniej ukryli na pobliskim cmentarzu.

Zatrzymani to mieszkańcy Radomia w wieku 27 i 35 lat, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. W poniedziałek sąd zdecydował o ich aresztowaniu na 3 miesiące. Za przestępstwo to grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.