W zależności od efektu tego postępowania wyjaśniającego albo będzie skierowany wniosek o ukaranie sędziego za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, chodzi o niegodne zachowanie, albo postępowanie zostanie umorzone – poinformowała rzecznik lubelskiego SA sędzia Barbara du Chateau.

Na początku grudnia sędzia z Radomia może być przesłuchany, albo też złoży wyjaśnienia na piśmie. Analizowana będzie sporządzona przez policję dokumentacja dotycząca interwencji i pobytu sędziego w izbie wytrzeźwień.

29 października lubelska policja umieściła w izbie wytrzeźwień emerytowanego sędziego, byłego prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu. 68-latek, który siedział na schodach jednego z budynków przy ul. Piłsudskiego w Lublinie, miał 2,3 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu został zwolniony.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych mówi m.in., że "sędzia powinien w służbie i poza służbą, strzec powagi stanowiska sędziego i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności sędziego".

Jeśli dojdzie do sporządzenia wniosku o ukaranie sędziego z Radomia, to do jego rozpatrzenia będzie wyznaczony sąd dyscyplinarny przy sądzie apelacyjnym położonym w innym mieście niż Lublin.

Za przewinienie dyscyplinarne sędzia w stanie spoczynku może być ukarany upomnieniem, naganą, obniżeniem uposażenia, zawieszeniem podwyżki uposażenia, bądź pozbawieniem prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia.