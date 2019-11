Przeciwnicy metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego ustawili się tuż pod oknem papieskim, przy wejściu do kurii przy ul. Franciszkańskiej. Równolegle do nich, po drugiej stronie ulicy, na placu przy klasztorze franciszkanów, stali zwolennicy metropolity. Każda z grup liczyła od 50 do 100 osób. Policja nie odnotowała żadnych groźnych incydentów.

Przeciwnicy arcybiskupa mieli ze sobą kartki z napisami "Miłuj bliźniego jak siebie samego", "Hipokryzja", "Stop nienawiści". Mieli też tęczową flagę. Głos przez megafon grzmiał do odmawiających różaniec po drugiej stronie ulicy: "Prawdziwa modlitwa jest w sercach, do Boga, z miłości do Boga, a wy używacie modlitwy jako narzędzia do walki, jesteście hipokrytami, jesteście obrzydliwi i gwarantujemy, że Jędraszewski skończy w więzieniu, bo my do tego doprowadzimy". Uczestnicy demonstracji pod hasłem „Jędraszewski STOP” mówili też m.in., że chcą więcej nakładów finansowych na lekarzy, pielęgniarki i nauczycieli, a nie na księży.

"Im mniej świeckości w państwie, tym więcej problemów, patologii, społecznej depresji i złych emocji w każdym zaułku kraju. Treści jakie wychodzą z ust hierarchy Jędraszewskiego (oraz innych) widziane w szerokim kontekście skutków klerykalizacji Polski, są zaledwie drobnym dodatkiem do całego spektrum naruszeń, tak konstytucji jak i konkordatu, za to niesłychanie szkodliwym społecznie" - napisali w zapowiedzi manifestacji jej organizatorzy.

Grupa zwolenników abp. Jędraszewskiego odmawiała różaniec i – jak powiedziała PAP jedna z jej uczestniczek – modli się także o nawrócenie osób atakujących metropolitę. Modlący się za metropolitę w informacji zapowiadającej swoje zgromadzenie podkreślili, że arcybiskup nie boi się głosić prawdy chrystusowej, a jego przeciwnicy "krzyczą o tolerancji oraz szacunku, a jednocześnie sami sieją największą mowę nienawiści plując na fundamentalne wartości, które budowały naszą ojczyznę".

Wcześniej w niedzielę w katedrze wawelskiej odbyła się uroczysta eucharystia z okazji zakończenia obchodów setnej rocznicy przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą. W celebracji udział wzięli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio i prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej kard. Dominique Mamberti.