O wtorkowych działaniach CBA w Bielsku Podlaskim (Podlaskie) w mleczarni poinformowało jako pierwsze Radio ZET. Spółdzielnią zarządza były senator Prawa i Sprawiedliwości oraz były wiceminister rolnictwa Tadeusz Romańczuk - zaznaczyło radio.

Mogę potwierdził, że w ramach prowadzonego śledztwa w sprawie podejrzenia wyłudzania kredytów i niegospodarności we wtorek funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA podjęli działania w siedzibie spółdzielni. Zabezpieczamy dokumenty i materiały potrzebne do śledztwa - powiedział we wtorek PAP Brodowski.

Radio przypomniało, że rolnicy dostarczający tam mleko od miesięcy nie dostają należnych im pieniędzy. Kilka razy protestowali przed spółdzielnią.