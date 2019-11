Jak poinformował PAP kpt. Krzysztof Gruszczyński z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, nie ma osób poszkodowanych. Trwa dogaszanie pożaru.

On się już nie rozwija; docieramy do kolejnych ognisk pożaru. Pożar objął cały budynek o powierzchni około 20 tys. m kw., jeden z trzech budynków fabryki. W obiekcie odbywała się produkcja metalowych stelaży do krzeseł. Ewakuowano wszystkich pracowników – powiedział kpt Gruszczyński.

Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano też mieszkańców sąsiedniego budynku mieszkalnego. Tomasz Stube z biura prasowego wojewody poinformował PAP, że wyprowadzono z niego około 50 osób, władze gminy organizują pomoc.

Na miejsce zdarzenia udał się wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin, z ogniem walczy straż pożarna z okolicznych powiatów, straty, jakie może ponieść właściciel zakładu, są milionowe.