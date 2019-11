Uczestnicy Młodzieżowego Marszu Klimatycznego zebrali się w piątek przed godz. 10 na pl. Bankowym, po to żeby zaprotestować przeciwko zmianom klimatu. Protest rozpoczął się od przemówień z platformy umieszczonej na samochodzie. Demonstranci około godz. 10.30 wyruszyli w kierunku ulicy Senatorskiej, a następnie Moliera. Później przejdą ul. Trębacką, Krakowskim Przedmieściem, Królewską i Marszałkowską i na pl. Defilad. Uczestnicy strajku niosą ze sobą transparenty z hasłami takimi jak: "Ne ma kawy na martwej planecie", "Ratujmy Ziemie, tylko tu są pieski", "Nie podnoście nam temperatury", "Dlaczego musimy wychodzić na ulice?", "Bez powietrza zginiemy". Demonstrację zabezpiecza policja.

Organizatorzy na swojej stronie napisali, że piątkowy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zbiega się z dniem wielkich wyprzedaży w sklepach - Black Friday. Jak dodali, produkcja przemysłowa przyczynia się do emisji dużej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, "ten dzień jest symbolem destrukcyjnej działalności człowieka, która dąży jedynie do chwilowego zysku". "Niestety odmówienie udziału w tym dniu, nie rozwiąże kryzysu, z którym się mierzymy. Potrzebne są zmiany na poziomie systemowym, dlatego najlepsze, co możecie zrobić, to przyjść na protest" - napisali.