Dzięki nagrodzie Access City zwycięskie miasta mogą zainspirować inne miasta w Unii i poza nią, które borykają się z podobnymi wyzwaniami. Warszawa, laureat 10. edycji, jest wzorem dla innych, dowodząc, że nawet w bardzo krótkim czasie można wiele zrobić, i że zaangażowanie może być kluczem do sukcesu - powiedziała w piątek podczas ceremonii wręczenia nagród Marianne Thyssen, europejska komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.

KE doceniła to, że Warszawa zaangażowała osoby niepełnosprawne w to, aby wspólnie uczynić miasto bardziej dostosowanym do ich potrzeb. Dzięki temu udało się w krótkim czasie znacznie podnieść ogólną dostępność miasta.

W edycji konkursu na 2020 r. Komisja Europejska otrzymała 47 zgłoszeń. Drugie i trzecie miejsce zajęły Castello de la Plana w Hiszpanii i Skelleftea w Szwecji. Wyróżnienia przyznano Chanii w Grecji, Tartu w Estonii i Evreux we Francji. Chania zdobyła uznanie za wykorzystanie technologii do stworzenia dostępnych miejsc parkingowych, Tartu – za oddolne podejście do kwestii dostępności, a Evreux – za pracę w zakresie ukrytej niepełnosprawności.

Nagroda Access City przyznawana przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych, to jeden z elementów europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010–2020.

Nagrodę przyznano po raz pierwszy w 2010 r., aby podnieść świadomość problemów, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne oraz propagować inicjatywy na rzecz dostępności w europejskich miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców. To coroczne wydarzenie ma zwrócić uwagę na to, jak ważne jest, by osoby niepełnosprawne w całej UE mogły w równej mierze uczestniczyć w życiu miasta. Nagrodę przyznaje się miastu, które wyraźnie poprawiło dostęp do podstawowych aspektów życia miejskiego oraz ma konkretne plany na dalszy rozwój.

Nagroda Access City jest wręczana podczas corocznej konferencji z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, która w tym roku odbywa się 29 listopada 2019 r. w Brukseli.

Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu: 2011 – Avila (Hiszpania); 2012 – Salzburg (Austria); 2013 – Berlin (Niemcy); 2014 – Goeteborg (Szwecja); 2015 – Boras (Szwecja); 2016 – Mediolan (Włochy); 2017 – Chester (Wielka Brytania); 2018 – Lyon (Francja) i 2019 – Breda (Holandia).