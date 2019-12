Jak informuje IMGW, Europa północna oraz południowo-zachodnia nadal jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu wyżu z centrami nad Morzem Czarnym i Atlantykiem. Polska jest na skraju wyżu z centrum nad Morzem Czarnym, tylko po południu nad krańcami północnymi przemieszcza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Morza Norweskiego. Pozostajemy w powietrzu polarnym morskim. Niewielki spadek ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie małe, na północy kraju także umiarkowane. Temperatura maksymalna 1 st. na południowym wschodzie do 4 st. na południowym zachodzie, nad morzem i lokalnie na Kujawach i Mazowszu oraz do 5 st. gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, zwłaszcza na południu i wybrzeżu, dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim do 65 km/h.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a na północnym zachodzie do dużego. Na krańcach północno-zachodnich możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna od -4 st. w Małopolsce i Kotlinie Jeleniogórskiej, około -1 st. w centrum, do 3 st. na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim. W kotlinach karpackich od -10 st. do -5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu wzmagający się do dość silnego, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. Na Podkarpaciu oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim wiatr w porywach do 65 km/h, w Bieszczadach i nad morzem do 70 km/h, w Sudetach do 75 km/h.

W piątek na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st. na Podhalu do 5 st. nad morzem i w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz do 7 st. miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i Pomorzu dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. Na Podkarpaciu i w Beskidzie Niskim wiatr w porywach do 65 km/h, nad morzem i w Bieszczadach do 70 km/h, w Sudetach do 75 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura minimalna 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni.