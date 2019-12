W udostępnionej przez Zaradkiewicza liście obok nazwisk sędziów znajdują się także informacje dotyczące sądów, w których orzekają oraz daty ich powołania na stanowiska sędziowskie.

Jak poinformował Zaradkiewicz na swoim profilu na Facebooku, o listę nazwisk tych sędziów zwrócił się do wiceminister sprawiedliwości Anny Dalkowskiej we wtorek. Sędzia SN skierował do resortu sprawiedliwości pismo o udostępnienie listy w trybie dostępu do informacji publicznej. Po otrzymaniu listy z ministerstwa sędzia Zaradkiewicz przekazał ją portalowi.

Rada Państwa była w czasach PRL kolegialnym organem naczelnym władzy państwowej. Organ ten pełnił funkcję głowy państwa i był odpowiednikiem prezydenta.