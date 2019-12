18-letni Marceli C. z dachu budynku zadzwonił na policję z informacją, że ktoś włamał się do domu, w którym mieszka z rodzicami i zamordował trzy osoby. Po przybyciu mundurowych mężczyzna przyznał, że to on dokonał zbrodni.

Jak dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF, 18-latek zabił siekierą swoich rodziców i 7-letniego brata.

Mężczyzna miał również wskazać miejsce, gdzie ukrył narzędzie zbrodni.

Na miejscu policja i prokuratura wykonują czynności procesowe - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Tomasz Orepuk.

Rzecznik dodał, że prokuratura nie będzie udzielać na razie więcej informacji w tej sprawie. Nie będziemy też komentować doniesień, które pojawiają się w przestrzeni publicznej - powiedział prokurator.