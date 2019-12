Do gwałtu doszło pod koniec listopada w jednej z miejscowości w gminie Płońsk. 27-latek zmusił swoją 59-letnią matkę do obcowania płciowego. Później przerażona kobieta uciekła i zaalarmowała policję. Ta zatrzymała mężczyznę. Jak dowiedziała się PAP był on wcześniej agresywny wobec matki. 59-latka alarmowała o tym policję.

Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty; obcowania płciowego z matką, naruszenia jej nietykalności cielesnej oraz znieważenia funkcjonariuszy w związku z wcześniejszymi interwencjami w sprawie 59-latki. Trafił do aresztu.

- Bezwzględną przesłanką zastosowania tymczasowego aresztowania, był jeszcze jeden bardzo ważny argument. Mężczyzna nie wyraził żadnej skruchy, a podczas przesłuchania stwierdził, że po powrocie do domu zabije matkę - powiedziała PAP Ewa Ambroziak z Prokuratury Rejonowej w Płońsku.(PAP)

27-latkowi grozi od 3 do 15 lat więzienia.

Mężczyzna był wcześniej karany za naruszenie nietykalności cielesnej i groźby.