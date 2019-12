Około godziny 14 strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie z hotelu sejmowego przy ul. Senackiej. - Obsługa wskazała nam małego nietoperza uczepionego sufitu. Zwierzak prawdopodobnie obudził się ze snu, bo było jeszcze dość ciepło, a na noc schował się tam, gdzie było w miarę ciemno - wyjaśnił insp. Maciej Jankowski z Ekopatrolu.

Strażnicy miejscy odłowili nietoperza. Ssak trafi do ośrodka zajmującego się dzikimi zwierzętami.

Nietoperze to rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1360 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin. Są to jedyne zdolne do aktywnego lotu ssaki, w przeważającej większości prowadzące nocny tryb życia. Specyficzną postawę w spoczynku, zwisanie głową w dół, nietoperze zawdzięczają specjalnej budowie tylnych kończyn.