Wyróżnienie to ma być wyrazem uznania dla jego działalności w przeszłości i obecnie. O tym, że je otrzymał poinformował portal "Do Rzeczy".

"Krzyż to forma upamiętnienia tego, co Banaś robił w trudnych latach i co Polska jest mu winna" - podkreślono w uzasadnieniu.

Napisali je członkowie zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego (IHOO), Zbigniew Andrzej Adamczyk i Krzysztof Lancman.

Prezes NIK udekorowany z okazji 40-lecia Konfederacji Polski Niepodległej pic.twitter.com/Un2gO9Kmsx — Najwyższa Izba Kontroli (NIK) (@NIKgovPL) December 12, 2019

Jestem wzruszony i naprawdę wdzięczny, że są ludzie, którzy pamiętają o naszej działalności w latach 70. i 80. kiedy był okres bardzo trudny, kiedy trzeba było rzeczywiście ryzykować, by Polska mogła być wolna, niepodległa i cieszyć się demokracją – stwierdził prezes NIK, odbierając odznaczenie.

Krzyż "Zasłużony dla KPN" to nagroda przyznawana z okazji 100-lecia Niepodległości i 40-lecia powstania Konfederacji Polski Niepodległej.

Laureaci to osoby zasłużone dla podziemnego ruchu niepodległościowego z czasów PRL.

Oprócz Krzyża Marian Banaś otrzymał także okolicznościowy znaczek, wyemitowany przez Pocztę Polską z okazji 40-lecia KPN.

W latach 1979-1981 szef NIK działał w szeregach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Konfederacji Polski Niepodległej. W 1985 roku współtworzył też Polską Partię Niepodległościową – zaznacza NIK.