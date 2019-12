Krynicka przed objęciem funkcji posła była pielęgniarką oddziałową - przypomina "PR Białystok". Teraz zajmuje stanowisko kierownika Działu Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych. Wcześniej dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Mariusz Obrycki ogłosił konkurs na to stanowisko.

Bernadeta Krynicka w nim nie startowała, ale to nie stanowi problemu w związku z tym, że cały czas była pracownikiem placówki - mówi Mariusz Obrycki. - Tak, był konkurs, aczkolwiek to jest tak naprawdę tylko przesunięcie pracownika i oddelegowanie go do innego działu - dodaje.

Bernadeta Krynicka w ostatnich wyborach parlamentarnych nie zdobyła ponownie poselskiego mandatu. Posłem była tylko jedną kadencję.