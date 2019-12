Dotychczas w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dolnośląskim oddziale PCK zarzuty postawiono 10 osobom. Główny podejrzany to wybrany z list PiS w poprzedniej kadencji radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy G. Jak informowała wcześniej wrocławska prokuratura, G. i sześć innych osób jest podejrzanych o przywłaszczenie ponad miliona złotych. Pieniądze te pochodziły ze zbiórek odzieży.

Jak przekazała w poniedziałek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Justyna Pilarczyk, w śledztwie zarzuty postawiono również Piotrowi B. B. zarzuca się popełnienie czterech czynów, z czego dwa czyny dotyczą przywłaszczenia środków pieniężnych należących do stowarzyszenia PCK oraz przyjęcia środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa - przekazała prokurator Pilarczyk. B. jest również podejrzany o niedopełnienie obowiązków, w okresie kiedy pełnił funkcję w-ce prezesa zarządu Dolnośląskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą we Wrocławiu.

Prok. Pilarczyk dodała, że śledztwo ws. nieprawidłowości w PCK nadal jest toku i dlatego prokuratura nie będzie ujawniać jego szczegółów.

Piotr B. w marcu ubiegłego roku zrezygnował z członkostwa w PiS. Przestał pełnić funkcję szefa wrocławskich struktur tej partii. Tłumaczył to względami osobistymi. "Od wielu, wielu miesięcy moje nazwisko wykorzystywane jest w kontekście sprawy wrocławskiego PCK. Czuję się niewinny, jednak dla dobra imienia oraz partii, z którą byłem związany przez kilkanaście lat, podjąłem decyzję o rezygnacji" - napisał wówczas B. w oświadczeniu.

Z kolei we wrześniu ubiegłego roku wrocławska prokuratura poinformowała, że umorzyła wątek śledztwa ws. nieprawidłowości w dolnośląskim oddziale PCK, który dotyczył nielegalnego finansowania kampanii wyborczej lokalnych polityków PiS w wyborach samorządowych w 2014 r.

Ten wątek został umorzony - bo jak mówiła PAP ówczesna rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Małgorzata Klaus - śledczy nie dopatrzyli się przestępstwa. W uzasadnieniu tego postanowienia wskazano, że wszelkie środki pieniężne na kampanię wyborczą zostały w sposób prawidłowy wpłacone, w granicach określonych limitem, zaś źródła pochodzenia środków nie są przez komitety wyborcze badane - powiedziała wówczas prok. Klaus.