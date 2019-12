Do zdarzenia doszło w piątek przed południem w Gowarzewie w gminie Kleszczewo w powiecie poznańskim. 23-letni mężczyzna wtargnął na posesję swojego 32-letniego sąsiada i z nieznanych powodów zaatakował go siekierą. 32-latek został przewieziony do szpitala; nie udało się go uratować, zmarł na stole operacyjnym.

23-latek został zatrzymany przez policję jeszcze w piątek. Narzędzie zbrodni zostało zabezpieczone przez śledczych.

- 23-latek został już przesłuchany przez policję, jako podejrzany, usłyszał zarzut zabójstwa. Przyznał się do tego czynu, natomiast twierdził, że nie pamięta, w jakich okolicznościach do niego doszło – powiedział PAP w sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Michał Smętkowski.

Jak dodał, po przesłuchaniu podejrzanego przez prokuratora, oraz po otrzymaniu wyników badań zleconych biegłym w tej sprawie – zostanie podjęta decyzja o złożeniu wniosku o areszt.