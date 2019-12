Do zdarzenia doszło w sobotę o godz. 3.00 na osiedlu Retkinia. Nieznani sprawcy wysadzili bankomat przy ul. Armii Krajowej, zabrali z niego jedną z kilku kaset z pieniędzmi, a następnie uciekli samochodem marki Audi.

- Jak wynika z zapisów monitoringu, dwaj mężczyźni odjechali w kierunku Pabianic. Około godz. 6.00 straż pożarna poinformowała policję o wezwaniu do płonącego pojazdu w lesie w miejscowości Dłutówek. Wszystko wskazuje na to, że było to audi, którym uciekli sprawcy włamania do bankomatu – poinformował PAP asp. szt. Radosław Gwis z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Na miejscu pożaru przeprowadzono policyjne oględziny. Przypuszcza się, że po podpaleniu audi, najprawdopodobniej kradzionego, włamywacze oddalili się innym pojazdem.

Gwis podał, że sprawcom kradzieży z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.