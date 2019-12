Kalendarz "W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem" jest efektem spotkań Youssefa Chadida, imama lokalnej wspólnoty muzułmańskiej, Pawła Mazura z gminy żydowskiej w Poznaniu i Marcina Wrzosa, księdza misjonarza oblata. Celem publikacji jest ukazanie różnorodności i zarazem pokazanie, że możliwe jest zgodne, codzienne życie obok siebie wyznawców różnych religii.

Karty kalendarza są podzielone na trzy części, zaś każda z nich oparta jest na innej rachubie czasowej. Jak tłumaczył zaznaczył koordynator projektu o. Marcin Wrzos ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, w kalendarzu jest datowanie chrześcijańskie, liczone od narodzenia Chrystusa, "następnie mamy kalendarz żydowski, czyli rok 5780/5781. Jest to rachuba liczona od powstania świata. W trzeciej rubryce mamy rok 1441/1442. Początek wyznacza pielgrzymka proroka Mahometa z Mekki do Medyny".

Jak dodał, kalendarz zawiera również najważniejsze święta, nazwy poszczególnych miesięcy i wyszczególnia dni modlitwy. W części dotyczącej chrześcijan pojawiają się święta nie tylko katolików, ale również prawosławnych, protestantów i starokatolików. Wyróżnione są także daty m.in. polskich świąt narodowych.

- W Poznaniu od lat trwa dialog między religiami abrahamowymi. Jednym z jego elementów jest promocja wiedzy na temat religii i wskazanie tego, co mają ze sobą wspólnego – wskazał imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej Youssef Chadid.

- Islam, judaizm i chrześcijaństwo mówią, że wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy - to bardzo piękne, bo pokazuje braterską i siostrzaną więź, jaka jest między nami - dodał.

Co roku kalendarzowi przyświeca motyw przewodni, w tym jest to miłosierdzie. Jak podkreśliła Ewa Pacek z Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu, "miłosierdzie to aktywne czynienie dobra, bez oczekiwania na nagrodę. Dotyczy to zarówno opieki nad ludźmi, jak i zwierzętami. To także nasz stosunek do przyszłości i przeszłości. W słowie wstępny można przeczytać o tym, jak każda z religii to pojmuje i co je łączy".

Kalendarz na rok 2020 dostępny jest bezpłatnie m.in. w punktach informacji kulturalnej i turystycznej - został sfinansowany z budżetu Miasta Poznania.

Jak zaznaczył zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, "Poznań to miasto otwarte, w którym jest miejsce dla każdego, niezależnie od poglądów, narodowości czy wyznania".

- Mam nadzieje, że kalendarz będzie, tak jak w latach poprzednich, impulsem do lepszego zrozumienia różnorodności kulturowej i religijnej mieszkańców Poznania, a także przypomnieniem o wartościach, które nas łączą – podkreślił.

Wydawnictwo - jak wskazał poznański magistrat - z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Nakład pierwszej edycji wyniósł 3,5 tys. egzemplarzy, ubiegłoroczny - 5 tys., zaś w tym roku do punktów dystrybucji trafiło 5,3 tys. sztuk.

Pierwszy poznański kalendarz trzech religii ukazał się dwa lata temu. Inspiracją do jego postania była podobna inicjatywa z Katowic.