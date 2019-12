Jak informuje IMGW, Europa Centralna i Wschodnia będą pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami w rejonie Morza Czarnego i Zatoki Fińskiej. Natomiast zachodnia część kontynentu i Wyspy Brytyjskie będą w zasięgu słabego wyżu z centrami nad Hiszpanią i Francją. Pogodę w Polsce kształtować będzie płytki niż, który będzie się przemieszczać znad Niemiec nad Słowację, a za nim od zachodu będziemy dostawać się na skraj wyżu. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosnąć.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, w obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Rano lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 3 st. na południu do 6 st. na zachodzie; w obszarach podgórskich od 0 st. do 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, na południu również deszczu ze śniegiem, w obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 0 st. na południu do 3 st. na zachodzie; w obszarach podgórskich od -2 st. do 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, na południu i wschodzie również deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st. na południowym wschodzie do 5 st. na zachodzie, w obszarach podgórskich od 0 st. do 2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie na ogół duże, okresami większe przejaśnienia. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady deszczu, możliwy też deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna 2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czwartek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.