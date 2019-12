Podczas imprezy zorganizowanej na kieleckim rynku wystąpi m.in. zespół Poparzeni Kawą Trzy. Życzenia złoży mieszkańcom miasta prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W Kielcach sylwestrowa zabawa na Rynku organizowana przez magistrat rozpocznie się o godz. 21 od występu DJ-a Z. Lisowskiego i muzyki mechanicznej. Godzinę później covery zagranicznych piosenek rockowych z lat 90. zaprezentuje zespół Tacy Sami. O godz. 23 zagra grupa Poparzeni Kawą Trzy. Tworzony głównie przez dziennikarzy zespół ma w repertuarze m.in. przebój "Byłaś dla mnie wszystkim".

O północy prezydent Kielc Bogdan Wenta wraz ze swoimi współpracownikami złoży mieszkańcom stolicy województwa świętokrzyskiego noworoczne życzenia. Zgromadzeni na Rynku obejrzą kilkunastominutowy pokaz laserowy, uzupełniony muzyką graną na harfie i skrzypcach. Ostatnim elementem zabawy będzie koncert zespołu Hit Boys, który potrwa do godz. 1.30.

W noc sylwestrową w Kielcach zamiast autobusów miejskich oznaczonych jako N1 oraz N2 będą kursowały autobusy oznaczone jako N1s oraz N2s. Obie linie będą miały zwiększoną częstotliwość kursowania. Na przystanku przy ulicy Czarnowskiej pasażerowie będą mogli się przesiadać pomiędzy autobusami obu linii.

Białystok: Noworoczne życzenia od prezydenta

Sarsa będzie główną gwiazdą sylwestra miejskiego w Białymstoku.

Zabawa sylwestrowa rozpocznie się na Rynku Kościuszki ok. godz. 21.30.

Przed Sarsą wystąpi laureatka ósmej edycji telewizyjnego programu "The Voice od Poland" Marta Gałuszewska.

O północy prezydent miasta Tadeusz Truskolaski złoży mieszkańcom noworoczne życzenia.

Miasto Białystok od dwóch lat nie organizuje pokazów fajerwerków, które - także podczas tej zabawy - zastąpi tuż po północy kilkunastominutowy pokaz laserów. Zabawa, którą poprowadzi dalej DJ Koston planowana jest do godziny 1.30.

Lublin: Na Sylwestra można dojechać darmową komunikacją miejską

Gwiazdami imprezy będą jazzowy big-band Tomasz Momot Orkiestra oraz Natalia Wilk, Łukasz Jemioła i Tomasz Korpanty. Wystąpią oni w towarzystwie tancerzy lubelskiego zespołu Gamza. W programie zapowiedziano największe przeboje krajowe i zagraniczne.

Koncert rozpocznie się o godz. 22.30. Wcześniej, o godz. 21, głównie dla rodzin z dziećmi, zaplanowano pokazy fireshow w wykonaniu artystów z lubelskiej fundacji Sztukmistrze. Będzie żonglowanie ogniem, prezentacja pirotechniki scenicznej, występy kabaretowe. Muzykę z płyt zaprezentuje DJ Alan White.

Zabawa ma trwać do godz. 1. W Noc Sylwestrową komunikacja miejska będzie bezpłatna, trasy autobusów pozostaną bez zmian, zwiększy się ich częstotliwość.

Mieszkańcy Lublina wspólnie powitają Nowy Rok na sylwestrowym koncercie miejskim na Placu Litewskim.

Łódź: Miasto przywita Nowy Rok tańcem dronów

Jedyny w Europie pokaz tańczących, podświetlonych dronów będzie można oglądać w Sylwestra na Rynku Włókniarek Łódzkich W Manufakturze.

Władze Łodzi zaproponowały w tym roku świętowanie bez fajerwerków i wystrzałów, jak podkreślała prezydent miasta Hanna Zdanowska, "bez wytwarzania dodatkowych odpadów, w sposób bezpieczny i przyjazny dla zwierząt i środowiska".

Od godz. 23 do północy na rynku rozbrzmiewać będzie muzyka przygotowana na przez didżeja, a o północy na niebie pojawi się 300 dronów podświetlonych diodami LED, które mają wykonać szereg skomplikowanych konfiguracji zgranych z muzyką. Podczas imprezy na plac nie będzie można wnosić m.in. materiałów pirotechnicznych. Po pokazie specjalnie podstawione miejskie autobusy MPK rozwiozą łodzian na największe osiedla.

Wrocław: Sylwester na miejskim Rynku

Pod hasłem "Wrocław Respect" odbędzie się miejski sylwester we wrocławskim Rynku. Na scenie pojawią się m.in. Kamil Bednarek, Ewa Farna, chór Sound'n'Grace, grupa akrobatów Everest, czy Wrocław Respect Choir.

Gwiazdy wystąpią wraz z wyłonionymi w castingach artystami z niepełnosprawnościami. Tuż przed północą 200 uczestników Sylwestra wykona w języku migowym przebój tegorocznego Męskiego Grania "Sobie i Wam".

W Rynku ustawiona zostanie scena o powierzchni 300 metrów kwadratowych, która będzie się przeobrażać w kolejne mosty, m.in. Rędziński, Grunwaldzki, Tumski. Wydarzenie będzie tłumaczone na język migowy, a pod sceną wyznaczone będzie miejsce dla osób poruszających się na wózkach. Tak jak w poprzednich latach przywitanie Nowego Roku odbędzie się bez pokazów pirotechnicznych.

Gdańsk: Sześć imprez na zakończenie roku

Imprezy na pożegnanie 2019 roku, organizowane przez władze Gdańska, zaplanowano w sześciu miejscach. Koncert główny Gdańskiej Nocy Sylwestrowej odbędzie się na Długich Ogrodach, w pobliżu centrum miasta.

Gwiazdą głównej imprezy będzie zespół Zakopower, a o północy życzenia noworoczne złoży ze sceny prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

W pozostałych miejscach wystąpią: Vox (amfiteatr w Parku Oruńskim), Nocny kochanek (przy Hali Olivia na Przymorzu), Kalwi&Remi (molo w Brzeźnie) oraz Happysad (Jar Wilanowski, na granicy Chełmu i Ujeściska).

Po raz pierwszy odbędzie się też specjalny sylwester dedykowany młodzieży, podczas którego na Targu Węglowym w centrum Gdańska o godz. 17.30 wystąpi gwiazda młodego pokolenia Roksana Węgiel.

Toruń: Latynoskie powitanie Nowego Roku

W Toruniu na rynku impreza sylwestrowa będzie w rytmach latino. Życzenia mieszkańcom miasta złoży prezydent Michał Zaleski. W tym roku nie będzie pokazu fajerwerków.

Mieszkańcy Torunia w Sylwestra bawić będą się na Rynku Nowomiejskim w rytmie muzyki latynoskiej. Do północy zespół Latino Show zaprezentuje największe kubańskie, hiszpańskie i meksykańskie przeboje, a po północy zespół Tripulacion Cubana zagra muzykę son, salsę, timbę i latin jazz.

Noworoczne życzenia uczestnikom zabawy złoży prezydent miasta Michał Zaleski, a po raz pierwszy zamiast pokazów fajerwerków na plac spadnie kilkuminutowy deszcz kolorowych konfetti.

Rzeszów: Lady Pank zagra na powitanie Nowego Roku

Pokaz laserowy, występy muzyków, w tym Lady Pank - takie atrakcje czekają na uczestników sylwestrowej imprezy na rzeszowskim rynku.

Zabawa sylwestrowa na rzeszowskim Rynku rozpocznie się o godzinie 20.30. Imprezę rozpocznie koncert gwiazdy muzyki reggae Mesajah. Następnie na scenie pojawi się gwiazda młodego pokolenia – Adamo Rudnik. Największą gwiazdą rzeszowskiego sylwestra będzie natomiast grupa Lady Pank.

Jak podkreślają organizatorzy wszyscy artyści zagrają w 100 procentach na żywo. Tradycyjnie, kilka minut przed północą, życzenia mieszkańcom Rzeszowa złoży prezydent miasta Tadeusz Ferenc. Noworoczną imprezę uświetni również pokaz laserów.

Zakopane gotowe na Sylwestra Marzeń z TVP; dodatkowe siły policji

Natalia Oreiro znana z serialu "Zbutowany Anioł”, Viki Gabor, Chris Norman, Zenon Martyniuk, Maryla Rodowicz, Weekend, Golec uOrkiesra, Boys, Kombi, Stefano Terrazzino, Chico & The Gypsies, Modern Talking, Bayer Full – to niektóre gwiazdy Sylwestra Marzeń z TVP, który odbędzie się w Zakopanem.

Na zakopiańskiej Równi Krupowej stoi już sylwestrowa estrada, a wykonawcy przyjeżdżają do miasta pod Giewontem. Wielka zabawa sylwestrowa na zakopiańskiej Równi Krupowej została zgłoszona na 30 tys. osób, ale policja spodziewa się, że wokół wyznaczonego terenu zgromadzi się kolejne 30 tys. sylwestrowiczów.

Wejście na teren imprezy masowej wiąże się z pewnymi restrykcjami, jak np. zakaz wnoszenia alkoholu, więc nie wszyscy zdecydują się na wejście do wyznaczonych sektorów. Do Zakopanego na czas Sylwestra przyjedzie dodatkowo 280 policjantów zadysponowanych do służby podczas tej wyjątkowej nocy z całego garnizonu małopolskiego. Jesteśmy mocno wspierani przez naszych kolegów, więc jesteśmy przygotowani – powiedział PAP rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Na czas zabawy sylwestrowej ulice wokół Równi Krupowej zostaną zamknięte. 1 stycznia w godzinach nocnych PKP uruchomiło dodatkowe pociągi, które odjadą z Zakopanego o godz. 01.41 – Chabówka, 02.12 i 02.43. Zgodnie z rozkładem z Zakopanego pierwszego dnia nowego roku w godzinach porannych wyjadą także pociągi o godz.: 05.07, 06.00, 06.31, 07.40 i 08.43.