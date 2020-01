Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie na ogół małe, tylko przed południem we wschodniej połowie kraju miejscami duże. Temperatura maksymalna od 0 st. na Podhalu, około 4 st. w centrum, do 7 st. na nizinach Dolnego Śląska i 9 st. lokalnie w kotlinach sudeckich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy, wschodzie i w górach porywisty, na wschodzie zachodni, na zachodzie południowo-zachodni i południowy. W Tatrach początkowo porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie przeważnie małe lub bezchmurnie, tylko miejscami w rejonie Beskidu Sądeckiego i Niskiego oraz zachodniego Pomorza możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od -7 st. na Podhalu, -4 st., -2 st. na przeważającym obszarze, do 2 st. na morzem, lokalnie w kotlinach karpackich spadki temperatury do -10 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz w rejonie Bieszczadów porywisty, południowo-zachodni. W rejonie Bieszczadów możliwe porywy wiatru do 55 km/h, wysoko w Sudetach do 80 km/h.

W piątek na południu i wschodzie przez przeważającą część dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, na północy, zachodzie, a później również w centrum zachmurzenie stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 0 st. na Podhalu, 4 st. w centrum, do 8 st. lokalnie w kotlinach sudeckich. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie, północy oraz w rejonie Bieszczadów porywisty, południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich Bieszczadów porywy wiatru do 55 km/h, w kotlinach sudeckich do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, w Tatrach do 70 km/h, a w Sudetach do 100 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie początkowo duże, później małe. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -2 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.