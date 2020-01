"Gdańsk dzieli się dobrem" to również hasło przewodnie koncertu, który odbędzie się w niedzielę 12 stycznia w pobliżu Europejskiego Centrum Solidarności - poinformowała w piątek Olimpia Schneider z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Na scenie wystąpią m.in. Voo Voo z Gośćmi, Sound’n’Grace, Organek, Audiofeels, Lipali, Pectus, Kombi oraz Varius Manx&Kasia Stankiewicz. Koncert przed ECS rozpocznie się o godz. 16 i potrwa do ok. godz. 21.

Podczas 28. finału WOŚP pieniądze zbierane będą na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Tego dnia o godz. 19.30 odbędzie się wyjątkowe światełko do nieba wraz ze wspomnieniem śp. prezydenta Pawła Adamowicza - wyjaśniła Schneider.

W Gdańsku podczas 28. finału WOŚP działać będzie 12 sztabów. Największy z nich, przy Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, liczy 700 wolontariuszy. W całym Gdańsku kwestować zaś będzie ponad 1200 osób.

Koncert finałowy WOŚP ze względu na lokalizację wydarzenia został zgłoszony jako impreza masowa. Koncert zostanie zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - poinformowała PAP Dobrawa Morzyńska z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Na zadane przez PAP pytanie o to, ile osób będzie ochraniało miejski finał WOŚP Morzyńska odpowiedziała, że "wydarzenie będzie zabezpieczała koncesjonowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji firma ochroniarska. Podobnie jak w latach ubiegłych, siły służb i środków dostosowane są do wielkości wydarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa".

Jak informują organizatorzy ze względu na szczególne zainteresowanie koncertem, w tym roku wydarzenie planowane jest na 10 tysięcy osób.

Ponadto w pobliżu ECS odbędą się m.in. warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, loterie oraz wielkie gotowanie bigosu. Chętni będą też mogli sobie zmierzyć ciśnienie i poziom cukru. Będzie można również oddać krew oraz zarejestrować się w bazie Fundacji DKMS dawców szpiku kostnego.

12 stycznia na ulicach Gdańska pojawią się zabytkowe autobusy i tramwaje, na pokładzie których wolontariusze będą kwestować na rzecz WOŚP. Wszystkie przejazdy tymi pojazdami będą bezpłatne. W trasę wyruszą trzy tramwaje: 102Na, Ring i Bergmann oraz autobus Jelcz 043 zwany "Ogórkiem".

Tramwaje 102Na oraz Ring spotkać będzie można na trasie Oliwa-Siedlce (linia 28S) w godz. od 9 do 18.30. Od godz. 10 do 18.40 na trasie Oliwa-Zaspa (linia 28Z) jeździć będzie zabytkowy Bergmann. Natomiast "Ogórek" kursować będzie na trasie Oliwa-Sopot Reja (linia 28A) w godz. od 10 do 18.45. Z Sopotu pasażerowie będą mogli zabytkowym trolejbusem dojechać do Gdyni. Dodatkową atrakcją będą, w godz. od 11 do 15, przejazdy drezyną po zajezdni tramwajowej Wrzeszcz.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz 13 stycznia 2019 r. został ciężko raniony nożem przez Stefana W. podczas miejskiego finału WOŚP. Samorządowiec zmarł dzień później w szpitalu. Adamowicz był prezydentem miasta od 1998 r., a w latach 1994-98 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. Miał 53 lata.

Tuż przed atakiem nożownika Adamowicz mówił do zebranych przed sceną: Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie.