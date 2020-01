Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dotyczy całego terenu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Obejmuje też wschodnią część warmińsko-mazurskiego oraz nadmorskie części pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Wiatr ma być umiarkowany i dość silny, nad morzem także silny - od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Dla części terenów nadmorskich IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne. Dotyczy możliwości wystąpienia gwałtownych wzrostów stanów wody - powyżej stanów ostrzegawczych - w zlewniach rzek. Dotyczy obszaru przylegającego do Zalewu Szczecińskiego, Żuław Wiślanych oraz nadmorskich terenów województwa pomorskiego.

Dodatkowo IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w województwach małopolskim i śląskim, oraz oblodzeniem w podlaskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim.