Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, a początkowo w centrum oraz na wschodzie również śniegu. W pasie od Warmii przez Kujawy i północne Mazowsze po wschód Wielkopolski i Ziemię Łódzką oraz w Kotlinie Kłodzkiej i na Opolszczyźnie rano lokalnie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -2°C na Podhalu i południowym wschodzie, od 0°C do 3°C w centrum, na wschodzie i na południu do 5°C na zachodzie oraz nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek na obszarach podgórskich zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północy oraz północnym wschodzie miejscami opady deszczu lub mżawki, lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Na północy, w centrum oraz w kotlinach sudeckich miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, na południu mogą również osadzać szadź. Temperatura minimalna od -9°C na Podkarpaciu i -5°C na południu kraju, od -3°C do -1°C w centrum, do 2°C, 3°C nad morzem. W kotlinach karpackich chłodniej, od -14°C do -12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz miejscami w Wielkopolsce duże. Na północnym wschodzie słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie początkowo mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 0°C, 1°C na południowym wschodzie i wschodzie do 4°C na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie duże, jedynie początkowo możliwe większe przejaśnienia. Okresami słabe opady śniegu, po południu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna -1°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 2°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.