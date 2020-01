Ratownicy podali, że w niedzielę w rejonie Babiej Góry wiał bardzo silny wiatr i padał śnieg. Widoczność była mocno ograniczona, momentami niemal zerowa. W tym rejonie obowiązuje I stopień zagrożenia lawinowego.

Goprowcy już w sobotę wieczorem monitorowali telefonicznie dwójkę turystów biwakujących po słowackiej stronie partii szczytowych masywu. Nie chcieli oni pomocy. W niedzielę rano poprosili jednak o interwencję ratowników, gdy znaleźli się w rejonie Żlebu Poszukiwaczy Skarbów. Na pomoc wyruszyli ratownicy ze stacji na Markowych Szczawinach. Szli na nartach skitourowych, ponieważ tylko tak można się było bezpiecznie poruszać w tym terenie.

Po ponad trzech godzinach GOPR dotarło do turystów, którzy zostali wyprowadzeni na grań, a następnie sprowadzeni do schroniska na Markowych Szczawinach. Obaj znajdowali się w łagodnym stadium hipotermii. Po ogrzaniu pozostali na nocleg w schronisku – poinformowali ratownicy GOPR.

W czasie prowadzenia akcji w rejonie Żlebu Poszukiwaczy Skarbów, jeden z zespołów ratowniczych przypadkowo spotkał rodzinę z dzieckiem. Schodzili zamkniętym szlakiem żółtym (Perć Akademicka) w stronę schroniska. Turyści byli przekonani, że znajdują się na szlaku czerwonym prowadzącym w stronę Przełęczy Brona. W towarzystwie dwóch ratowników zostali wyprowadzeni na grań i sprowadzeni do schroniska. Cała trójka była w dobrej kondycji – podali goprowcy.

W tym samym czasie do zespołu znajdującego się w rejonie kopuły szczytowej dotarła informacja o osobach, które przy silnym wietrze, niemal zerowej widoczności i braku widocznych oznaczeń szlaku, zgubiły drogę na grani szczytowej, pomiędzy Diablakiem a Gówniakiem. Ratownicy szybko odnaleźli czteroosobową grupę. Poszkodowani, asekurowani liną, zostali sprowadzeni do schroniska na Markowych Szczawinach, skąd samodzielnie udali się do Zawoi – podali ratownicy.

W akcje ratownicze zaangażowanych było 16 ratowników sekcji babiogórskiej Grupy Beskidzkiej GOPR.