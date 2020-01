Alerty IMGW przed marznącymi opadami, które są przyczyną gołoledzi na drogach, obowiązują od wtorkowego wieczoru do środowego poranka. Od północy do rana ważność będą miały ostrzeżenia przed mrozem. Stopień obu zagrożeń określono jako pierwszy, czyli najniższy w trzystopniowej skali.

Według prognoz Instytutu w nocy z wtorku na środę temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni na południowym wschodzie, około -1 st. C w centrum, do 2-3 stopni nad morzem. W kotlinach karpackich możliwe spodziewane są spadki temperatury do ok. -15 stopni C.