Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

W środę na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, z północnego zachodu ku centrum postępująca strefa opadów deszczu, na północnym wschodzie możliwy też deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 st.C, 1 st.C na południowym wschodzie, około 4 st.C w centrum, do 6 st.C, 7 st.C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, nad ranem zanikające na północy kraju. Na południowym wschodzie miejscami możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Na północy i w centrum kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -4 st.C na południowym wschodzie, od 2 st.C do 4 st.C w centrum, do 5 st.C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie też deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu i Roztoczu możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Przed południem w centrum zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna od -1 st.C do 2 st.C na południowym wschodzie, od 4 st.C do 7 st.C na przeważającym obszarze kraju, do 9 st.C, 10 st.C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Późnym popołudniem opady deszczu. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu. Możliwa mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna 3 st.C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, okresami porywisty, potem słabnący, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Przed południem możliwa mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna 6 st.C. Wiatr słaby, pod wieczór wzmagający się do umiarkowanego, zachodni, skręcający na południowy.