Ciśnienie w Warszawie w południe wynosi 1009 hPa i będzie spadać.

W czwartek w kraju zachmurzenie będzie duże, na północy i północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. W Tatrach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 4 st. do 7 st., chłodniej na południowym wschodzie od -1 st. do 2 st., cieplej na zachodzie od 8 st. do 9 st. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 85 km/h, a w Karpatach do 70 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże, na południu i południowym zachodzie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady deszczu, na Roztoczu i Podkarpaciu możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Na północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -1 st. na południowym wschodzie, około 4 st. w centrum, do 8 st. na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat od -3 st. do -1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na południu w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 85 km/h, a w Karpatach do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu i zachodzie okresami rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, głównie na północy kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 5 st. do 9 st., chłodniej na południu i południowym wschodzie od 1 st. do 3 st., cieplej na zachodzie od 10 st. do 11 st. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na południu w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, a w Karpatach do 70 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie będzie duże i okresami wystąpią opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowy. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże i pojawią się opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna 5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 7 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.