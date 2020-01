Naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski powiedział w rozmowie z PAP w czwartek, że śledztwo szczecińskiej delegatury CBA prowadzone wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie podjęto na początku grudnia.

Do tej pory w sprawie CBA przesłuchało pięć osób.

Postępowanie dotyczy możliwości przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną odpowiedzialną za leczenie pacjentów na Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie" (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny - PAP) - powiedział PAP Brodowski.

CBA apeluje do osób, które wręczyły korzyść majątkową, by głosiły się do śledczych - w ten sposób unikną odpowiedzialności za to przestępstwo.

Zgodnie z Kodeksem karnym warunkiem uniknięcia odpowiedzialności - jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną - jest dobrowolne zawiadomienie organów ściągania - podkreślił naczelnik.

W tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio, osobiście ze szczecińską delegaturą CBA przy ul Żołnierskiej 4A lub na nr tel. delegatury 22 43 73 800 - podkreślił Brodowski.

Zaznaczył, że sprawca musi powiadomić o fakcie przestępstwa, zanim śledczy się o nim nie dowiedzą i ujawnić wszystkie istotne okoliczności tego zdarzenia.