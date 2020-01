Chodzi o śledztwo w sprawie korupcji w szpitalu w Szczecinie Zdunowie, którym wcześniej kierował obecny marszałek Senatu. Tomasz Grodzki, który był gościem TOK FM przyznał wprost, że agenci CBA "nie wystawiają sobie najlepszego świadectwa, bo to oni są od tego, aby takich osób szukać".

- Jest to skandaliczne. (…) Ja nawet początkowo byłem przekonany, że to jakiś fejkowy wpis, ale okazuje się, że jest prawdziwy - stwierdził marszałek Senatu.

W tej sytuacji Grodzki chciałby zaapelować, by zgłaszały się do niego osoby, którym oferowano pieniądze w zamian za pisanie paszkwili na jego temat.

- Też chętnie takie osoby znajdę, bo w odróżnieniu do CBA nie mam narzędzi, by takie osoby weryfikować swoim aparatem - dodał.

Marszałek przypomniał, że poprosił już ABW o pomoc w ustaleniu, kto nachodzi jego byłych pacjentów: - Jeżeli nachodzi ich zwariowany dziennikarz, okej. Jeśli agent polskich służb, to pytanie, skąd pozyskał adresy tych chorych. Ale jeśli to był agent obcych służb, któremu zależy na dezawuowaniu marszałka Senatu, to jest poważna sprawa dla państwa.

Wójcik ws. komunikatu CBA: Nie narusza żadnego przepisu

Tego rodzaju komunikat nie narusza żadnego przepisu - ocenił wiceszef MS Michał Wójcik, odnosząc się do komunikatu CBA dotyczącego korupcji w szczecińskim szpitalu.

Pytany o w radiowej Trójce, czy to standardowe działanie, odparł, że "niestandardowe na pewno jest to (...), że są kierowane różnego rodzaju zarzuty co do trzeciej osoby w państwie". Po to powstało CBA, żeby sprawdzać - dodał.

Dzisiaj, kiedy pojawia się tyle informacji w przestrzeni medialnej, tego rodzaju komunikat nie jest naruszeniem żadnego przepisu - ocenił Wójcik.

Zgodnie z Kodeksem karnym warunkiem uniknięcia odpowiedzialności - jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną - jest dobrowolne zawiadomienie organów ściągania - podkreślił naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski.