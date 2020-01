W niedzielę, 12 stycznia odbędzie się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak przekazał komisarz Robert Opas, w tym dniu funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione. Zadbają również o bezpieczeństwo wolontariuszy, kwestujących dzieci, a także będą prowadzić działania informacyjno-edukacyjne dla osób starszych - poinformował policjant.

W rozmowie z PAP policjant przekazał też rady dla wolontariuszy. Prowadźcie zbiórkę pieniędzy w bezpiecznych miejscach, czyli centrach handlowych, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony, głównych ciągach komunikacyjnych, miejscach dobrze oświetlonych, miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych, oraz w miejscach objętych monitoringiem kamer - zaapelował Opas, dodając, aby wolontariusze nie prowadzili zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach, które uznawane są za niebezpieczne.

Zaznaczył też, aby wolontariusze nie zbierali pieniędzy samodzielnie, oraz po zakończeniu zbiórki poruszali się w grupie, korzystając z pomocy znajomych, bliskich. Wolontariusze jeżeli będą potrzebowali to niech zwracają się o pomoc do policji lub straży miejskich lub gminnych. Można im bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi na temat własnego bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórki pieniędzy - podkreślił policjant. Dodał, że funkcjonariusze mogą podejść do wolontariuszy, aby zapytać jak przebiega kwesta i czy nikt ich nie zaczepiał.

Policjant z Komendy Głównej Policji zaapelował również, aby darczyńcy zwracali uwagę na to komu przekazują pieniądze. Każdy z wolontariuszy jest wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, numerem ankiety, adresem wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza. Dodatkowo identyfikator musi mieć "serduszkowe" logo Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - podał Opas.

Dodał, że skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP, oraz na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze. Jeśli będzie podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, prosimy mieszkańców o kontakt z policją lub strażą miejską lub gminną - powiedział.

Prosimy również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu - dodał policjant.