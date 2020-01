Z zachodu do Polski napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w poniedziałek w południe wyniesie 1007 hPa i będzie ulegało wahaniom.

W Polsce w poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie w północnej połowie kraju, słabe opady deszczu. W Bieszczadach i w Sudetach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st.C na południowym wschodzie do 7 st.C na zachodzie. Wiatr początkowo umiarkowany, porywisty, w drugiej połowie dnia słabnący, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami, głównie na zachodzie kraju. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Mazowszu, Pomorzu Wschodnim i północy Lubelszczyzny miejscami słabe opady deszczu, w Bieszczadach słabe opady śniegu. Na południu lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -2 st.C na południu do 3 st.C na północy; w obszarach podgórskich od -6 st.C do -3st.C. Wiatr słaby, wzmagający się w drugiej połowie nocy na zachodzie do umiarkowanego, w porywach nad morzem do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu, we wtorek rano na północnym wschodzie, w ciągu dnia stopniowo postępujące z północnego zachodu ku centrum kraju. W Bieszczadach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st.C na wschodzie do 9 st.C na południowym zachodzie i krańcach północno-zachodnich; w obszarach podgórskich od 2 st.C do 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zwłaszcza na zachodzie Polski, nad morzem wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 100 km/h.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, po południu słabnący, południowo-zachodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po północy możliwe rozpogodzenia. Początkowo możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu od zachodu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr początkowo słaby, potem umiarkowany i po południu okresami porywisty, południowy.