Jak przekazała policja funkcjonariusze z Ząbek w związku z wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Wołominie postanowieniem, udali się do miejsca zamieszkania 38-latka, by go zatrzymać. Na jego komputerze znaleźli treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz zwierząt.

Mężczyzna na swoim komputerze posiadał i przetwarzał pliki pornograficzne, które następnie od czerwca 2018 r. do września 2019 r. w krótkich odstępach czasu rozpowszechniał za pośrednictwem Internetu - podał asp. szt. Tomasz Sitek z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

38-latek trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.