Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i północnym-wschodzie duże z większymi przejaśnieniami i tam wystąpią słabe opady deszczu. Rano, na południu kraju, zanikająca mgła osadzająca szadź, ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od 1 st. C na Podhalu, około 4 st. C w centrum, do 6 st. C na Pomorzu Wschodnim i na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h, na pozostałym obszarze do 60 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane stopniowo wzrastające do dużego, w północnej połowie kraju słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2 st. C na południu, około 0 st. C w centrum, do 4 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej, w rejonach podgórskich od -6 st. C do -4 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 90 km/h, nad morzem i w Sudetach do 70 km/h, na pozostałym obszarze do 60 km/h.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na południowym zachodzie przejściowo także deszczu marznącego, powodującego gołoledź. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Podhalu, 1 st. C Kotlinie Kłodzkiej i na Podkarpaciu, około 4 st. C w centrum, do 6 st. C na północy kraju. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W Karpatach i Sudetach w porywach do 90 km/h, nad morzem do 65 km/h, na pozostałym obszarze do 60 km/h.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.

W nocy z wtorku na środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.