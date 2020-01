W przypadku brexitu bez umowy dokumentem podróżnym uprawniającym do przekroczenia granicy będzie paszport. Wiza nie będzie wymagana, gdy pobyt na terenie Wlk. Brytanii nie będzie dłuższy niż okres trzech miesięcy. Zgodnie z deklaracją brytyjskiego rządu w przypadku brexitu bez umowy obywatele UE będą mogli podróżować do Wlk. Brytanii na podstawie dowodu osobistego tylko przez pewien okres, który zakończy się przed upływem 2020 roku. Termin zakończenia akceptowania polskich dowodów osobistych nie został określony. Na podobnej zasadzie również polskie służby graniczne będą akceptować dowody osobiste obywateli polskich przy kontroli wyjazdowej i wjazdowej. Sugerowane jest jednak podróżowanie z ważnym paszportem”, pisze też na swoich stronach PPL LOT.

Co w przypadku brexitu z umową? "W tzw. okresie przejściowym (tj. do końca 2020 roku) przekraczanie granic przez obywateli polskich będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach. To oznacza, że aby wjechać na teren Wlk. Brytanii obywatelowi polskiemu wystarczy dowód osobisty. Warto jednak pamiętać, że nawet obecnie, gdy Wlk. Brytania jest członkiem UE, w kraju tym nie obowiązują regulacje Strefy Schengen.