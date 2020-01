W tej sprawie zatrzymano i postawiono zarzuty byłemu wiceprezesowi TFI Pawłowi B. i dyrektorowi Grzegorzowi N., a także byłemu członkowi zarządu Getbacku Mariuszowi B.

Lista powinna być dłuższa, ale dwóch podejrzanych wymknęło się śledczym i wyjechało z kraju. To były prezes Trigona Marek J. oraz kolejny dyrektor Jakub A. Według naszych ustaleń pierwszy przebywa zapewne na Dominikanie, a drugi w Malezji. Obaj zamierzają wrócić do kraju, ale po uzyskaniu od sądu listów żelaznych. Sztuka ta udała się już dyrektorowi A. i – jak zapewnia nas jego pełnomocnik – stawi się on w prokuraturze na początku lutego.

Śledczy ustalili, że umowa pomiędzy TFI a Getbackiem była ustawką. Nabrali takiego przekonania na podstawie wyjaśnień byłego prezesa firmy Konrada K. i zabezpieczonej korespondencji e-mailowej pomiędzy kierowaną przez niego spółką a menedżerami Trigona. TFI zamiast pomóc w obsłudze portfeli wierzytelności, miało wziąć pieniądze za objęcie akcji w debiucie giełdowym Getbacku.

