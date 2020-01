Jak podaje gazeta, władze podwarszawskiego Wołomina planują zorganizować 15 sierpnia 2020 w Ossowie ogólnokrajowe obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Udział w komitecie organizacyjnym zadeklarowało już ponad 20 samorządów, m.in. województwo mazowieckie, województwo lubelskie, prezydenci miast Warszawa, Włocławek, Biała Podlaska, Białystok, Płock, a także Związek Miast Polskich - pisze w czwartek "Rz".

Gazeta wskazuje, że samorządowcy z Wołomina złożyli do Kancelarii Prezydenta wniosek o objęcie przez prezydenta RP honorowego przewodniczenia Samorządowemu Komitetowi na rzecz Upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pomysłodawczynią jest burmistrz Elżbieta Radwan, która zapewnia, że jest to inicjatywa ponadpartyjna, a jej celem jest zgromadzenie w Ossowie samorządów, których historia dotyka walk prowadzonych z bolszewikami w 1920 r. Samorządowcy mają też nadzieję, że zostanie przełamany impas w sprawie budowy tego muzeum. Bo o jego powstaniu mówi się co najmniej od dwóch lat. I ciągle nie ma pewności, kiedy będzie gotowe - podaje "Rzeczpospolita".

Projekt kompleksu memorialnego w Ossowie został wybrany do realizacji w tzw. konkursie idei już latem 2017 r. i szef resortu obrony Antoni Macierewicz ogłosił to 15 sierpnia tamtego roku. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz w piśmie skierowanym kilka tygodni temu do wołomińskiego samorządu przyznał, że opóźnienie jest konsekwencją "rozbieżności pomiędzy szacowaną w 2017 r. wartością zadania a kwotą zabezpieczoną na ten cel w budżecie MON" - pisze gazeta.

"Rzeczpospolita" informuje również, że w sierpniu Muzeum Wojska Polskiego zawarło umowę ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury na wykonanie czynności zastępstwa inwestycyjnego. W październiku ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie "aktualizacji programu inwestycji oraz wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - podano w artykule.

"Jak zapewnia wiceminister Skurkiewicz, jego wyniki będą znane jeszcze w styczniu. Niedawno została uregulowana kwestia własności działek, na których powstanie inwestycja, część z nich należy do gminy, część do kościoła. Jednocześnie autor koncepcji, architekt Czesław Bielecki, zadeklarował przekazanie w formie umowy darowizny projektu, który powstanie na działkach samorządowych – obejmuje on m.in. amfiteatr, Ogród Pamięci" - podkreśla "Rz".

Gazeta podaje, że muzeum zaplanowane jest na wzgórzu w całości należącym do Skarbu Państwa. Wygląda na to, że na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej muzeum nie będzie, ale być może będą już wtedy budowane jego części - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".