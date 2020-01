Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1008 hPa i będzie spadało.

Reklama

W piątek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na północy duże i tam słabe opady deszczu lub mżawki. W Bieszczadach możliwy słaby śnieg. Rano lokalnie na południu zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 1 st.C w rejonach podgórskich i na Roztoczu do 6 st.C nad morzem; gdzieniegdzie w rejonach podgórskich od -2 st.C do 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, nad morzem i na południowym wschodzie kraju porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 60 km/h, w Karpatach do 70 km/h, w Bieszczadach do 80 km/h.

W nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z postępującymi od północy większymi przejaśnieniami oraz miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem stopniowo od północy wzrastające do dużego. Nad ranem w pasie od Lubelszczyzny, przez południe Mazowsza, po południową Wielkopolskę możliwe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. W Bieszczadach możliwy także słaby śnieg. Temperatura minimalna od -5 st.C na południu, około -1 st.C w centrum, do 2 st.C na północy; cieplej nad morzem od 3 st.C do 5 st.C oraz chłodniej w rejonach podgórskich od -12 st.C do -6 st.C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami na wschodzie i północy porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 60 km/h, w Bieszczadach do 70 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże ze słabymi opadami deszczu w północnej i w centralnej Polsce. Miejscami w centrum możliwy także marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od 2 st.C na południowym wschodzie do 6 st.C na wybrzeżu i Pomorzu; w rejonach podgórskich od -1 st.C do 1 st.C; w rejonie Zatoki Gdańskiej 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie na północy i południowym wschodzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W piątek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna około 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W nocy pochmurno. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przejściowo możliwe słabe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura minimalna około 0 st.C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni.

W sobotę w stolicy pochmurno. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr umiarkowany, zachodni.