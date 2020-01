W sobotnim proteście w Krzyszkowicach wzięło udział – według szacunków policji – ok. 200 osób. Blokada rozpoczęła się po godzinie 8 rano i trwała ok. trzech godzin. W tym czasie mieszkańcy przechodzili przez przejście dla pieszych utrudniając przejazd samochodów.

Rzecznik myślenickiej policji powiedział, że protest nie spowodował większych utrudnień, nie było konieczności ciągłego kierowania samochodów na objazdy.

Mieszkańcy chcą tunelu lub sygnalizacji świetlnej, dzięki której przejście dla pieszych na odcinku dk 7 w ich miejscowości byłoby bezpieczniejsze. Obecnie przejście oznaczone jest tylko zebrą.

"Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo", "Zakopianka to mordercza wyliczanka", "Nie zejdziemy bez tunelu" – to niektóre z haseł skandowanych przez mieszkańców Krzyszkowic. Na transparentach manifestujących były napisy takie jak: "Wciąż prosimy, wciąż czekamy, nadal życie narażamy", "Czy przechodzisz, czy kierujesz, zawsze życie ryzykujesz".

Zdaniem mieszkańców Krzyszkowic, ich miejscowość jest jedną z niewielu na dwupasmowym odcinku zakopianki między Krakowem i Myślenicami, gdzie przechodzi się przez przejście dla pieszych pozbawione sygnalizacji świetlnej.

To przejście dla pieszych jest jednym z najniebezpieczniejszych w rejonie i jednym z ostatnich tego typu - w sąsiednich miejscowościach są kładki dla pieszych – powiedział rzecznik prasowy myślenickiej policji. W ostatnich trzech latach na przejściu tym doszło do kilkunastu kolizji i kilku wypadków - w tym do jednego śmiertelnego.

Sobotnią blokadą mieszkańcy Krzyszkowic chcieli zwrócić uwagę kierowców, lokalnego samorządu, władz wojewódzkich i zarządcy drogi na - jak podkreślają - niebezpieczny problem, z którym walczą każdego dnia.

Rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut zaznaczyła, że zarządca dróg poinformował ich, na jakim etapie jest przebudowa skrzyżowania w Krzyszkowicach na bezkolizyjne, i przedstawił kolejne działania.

Zgodnie ze wstępną koncepcją, w Krzyszkowicach ma powstać bezkolizyjny węzeł w miejscu skrzyżowania zakopianki z drogą powiatową. Wykonano analizę techniczną dla tej inwestycji i przygotowano program inwestycyjny. W tym roku są planowane badania geologiczne i analiza inwestycji pod względem środowiskowym. Budowa jest przewidywana na lata 2022-2023.

Rada powiatu myślenickiego podjęła uchwałę o przeznaczeniu 2 mln zł na budowę węzła w Krzyszkowicach. Także burmistrz Myślenic zapewnił o przeznaczeniu 500 tys. zł z budżetu gminy na przygotowanie tej inwestycji.