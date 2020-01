Odsłonięcia tablicy dokonała wdowa po b. ministrze Krystyna Szyszko, a poświęcił ją metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Na wydarzeniu obecna była rodzina profesora i minister środowiska Michał Woś. Uroczystość poprzedziło sympozjum "Oblicza ekologii" w WSKSiM.

Niech ta tablica daje świadectwo o pokornym człowieku, rozmiłowanym w Bogu, przyrodzie i ojczyźnie, znakomitym uczonym i mistrzu, ministrze środowiska. Zawsze oddanym prawdzie i chwalącym Stwórcę we wspaniałych jego dziełach - powiedział w czasie poświęcenia tablicy abp. Głódź.

Wcześniej, podczas mszy świętej w świątyni Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła, abp. Głódź powiedział, że śp. Jan Szyszko był profesorem o wielkim dorobku, jednym z najbardziej sprawnych sterników nawy Rzeczypospolitej. To był człowiek wyciosany z jednego pnia, wszystko w nim było poukładane - mówił.

Metropolita gdański zaznaczył, że prof. Szyszkę dobrze znał i poznał jego bogatą osobowość, moralną, wrażliwość i prawość, a także fascynację tym, co wywiedzione z wiary i tradycji narodowej.

Był człowiekiem w służbie dobra i dlatego spotykały go razy, spadały bicze ataków prasowych i polityczne lincze. Ale szedł swoją drogą i wielu szło za nim, przekonanych i pewnych, że to on ma rację, jemu należy się szacunek i uznanie - dodał hierarcha.