Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie ma być duże, na południu z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, w centrum i na południu również deszczu ze śniegiem, a przed południem w pasie od Ziemi Lubuskiej po Lubelszczyznę możliwa marznąca mżawka, powodująca gołoledź. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 1 st. C na południu do 5 st .C nad morzem; w obszarach podgórskich od -1 st. C do 2 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W centrum, na wschodzie i południu miejscami wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na południu lokalnie możliwe opady marznącej mżawki lub śniegu ziarnistego, powodujące gołoledź. Miejscami mgły, na południu marznące, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -2 st. C na południu do 3 st. C nad morzem; w obszarach podgórskich od -5 st. C do -2 st. C. Lokalnie w kotlinach górskich możliwy spadek temperatury do -9 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie również z rozpogodzeniami. We wschodniej połowie kraju, a pod wieczór również na krańcach zachodnich, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie okresami możliwy również śnieg. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około 4 st. C w centrum, do 7 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, pod wieczór na zachodzie porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W Warszawie w niedzielę po południu zachmurzenie całkowite. Niewielka możliwość słabych opadów deszczu ze śniegiem bądź mżawki. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby, południowy.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w stolicy zachmurzenie będzie całkowite. Niewielka możliwość słabych opadów deszczu ze śniegiem bądź mżawki. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Możliwe słabe opady mżawki. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.