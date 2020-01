Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na południowym zachodzie. Miejscami opady deszczu lub mżawki, na północnym wschodzie oraz w Bieszczadach także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano gdzieniegdzie opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 1 st. na północnym wschodzie do 7 st. na południowym zachodzie, na obszarach podgórskich od -1 st. do 1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Miejscami, głównie w zachodniej połowie kraju opady deszczu lub mżawki. Na południowym zachodzie możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -3 st. na wschodzie i południu, około 0 st. w centrum, do 4 st. na północnym zachodzie, na obszarach podgórskich od -4 st. do 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowy. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, na południu kraju deszczu ze śniegiem i śnieg, w górach śniegu. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm. Pod koniec dnia na zachodzie kraju możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 st. na północnym wschodzie do 8 st. na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich od -1 st. do 2 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na terenach podgórskich w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady mżawki, rano także marznącej powodującej gołoledź. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże. Temperatura minimalna 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. We wtorek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowy.