Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w marcu 2019 r. Śledztwo prowadził wydział gospodarczy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Krzysztof Czubaszek został oskarżony o to, że w grudniu 2017 roku sprawując funkcję burmistrza dzielnicy Śródmieście, miał przekroczyć swoje uprawnienia w związku z wyegzekwowaniem od Legii Warszawa zapłaty podatku za 2012 rok od nieruchomości przy ulicy Łazienkowskiej 3, przy której mieści się stadion klubu.

Jak wyjaśniała prokuratura, bez podstawy faktycznej wydał postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji podatkowej z grudnia 2017 r., która określała wysokość podatku od nieruchomości należącej do spółki Legia Warszawa za 2012 r. na ponad 4,5 mln złotych. Burmistrz wydając to postanowienie miał poświadczyć nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, a tym samym działać na szkodę Legii.

W październiku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia umorzył postępowanie karne przeciwko byłemu burmistrzowi, a w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał tę decyzję w mocy, nie uwzględniając zażalenia Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

O decyzji SO w Warszawie poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej były burmistrz dzielnicy Śródmieście, który przekazał, że sądy obu instancji oczyściły go z zarzutów stawianych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

W uzasadnieniu sąd podkreślił, że nie można mi zarzucić żadnego czynu karalnego. Żadnego czynu określonego w kodeksie karnym. Nie ma takich podstaw. Wręcz przeciwnie, działałem legalnie w ramach swoich pełnomocnictw, swoich uprawnień. Jako urzędnik publiczny nie naruszyłem przepisów prawa i te oskarżenia, które wytoczyła przeciwko mnie prokuratura, teraz już mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, były zupełnie bezzasadne. Były to oskarżenia godzące w mój wizerunek publiczny, w moje dobre imię - powiedział Krzysztof Czubaszek.

Dodał też, że gdy ktoś pełni funkcję publiczną, a taką funkcją jest funkcja burmistrza, wójta, czy prezydenta miasta, to każde oskarżenia, które są kierowane pod adresem takiej osoby mają wymiar polityczny.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie jest prawomocne.